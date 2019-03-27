ورش متنوعة وندوات توعوية ومعارض فنون تشكيلية بقصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث العديد من الأنشطة المتنوعة، حيث استمرت ورشة التطريز ضمن "مطروح عاصمة للثقافة" لليوم الثالث، وتم التعرف على أنواع الغرز المستخدمة في التطريز وبدء التطريز، وقامت كل متدربة بالبدء في القطعة الخاصة بها، بدأت الورشة من يوم 23 مارس وتستمر إلى 29 من الشهر ذاته، وتقام بجمعية الندى.



ونظم قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا معرضا فنيا تابعا لمشروع مدارسنا بالألوان بقاعة الفنون التشكيلية، وآخر من إنتاج رسوم الأطفال بمدرسة الزمرونية الابتدائية، وأقيمت ندوة توعوية عن كيفية الوقاية من أخطار الحريق، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، يُلقيها فريق متخصص من مؤسسة أهل مصر للتنمية.



وأقام قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى بمدرسة الوحدة العربية للتربية الفكرية ورشة فنون تشكيلية لعمل أقنعه بالورق وتلوينها، وأقيمت ورشة حكى عن ترشيد استهلاك المياه وكيفيه حمايه المياه من الإهدار والتلوث الناتج عن العادات والسلوكيات الخاطئه، أعقبها عمل كروت بشكل قطرة مياه رسم فيها الأطفال نماذج للحفاظ على المياه.



وأقيمت ورشة عمل مجسمات الفراشات باستخدام خامات مختلفة من الفوم الملون وأوراق الكانسون وأسلاك من الجليتر، ونظم أتوبيس الفن الجميل رحلة خارجية لطلاب مدرسة إسماعيل الألبانى لزيارة القلعة، وعمل ورشة فنون تشكيلية من وحى المكان.



وأقيم بقصر الإبداع الفنى 6 اكتوبر ورشة فنون تشكيلية خط ولون بحضانة فيرست ستيب، وعمل كتيب رسوم شخصي.



ونظم قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة ورشا متنوعة بمدرسة عمربن عبد العزيز الإعدادية بنين، منها مبادئ الحاسب الآلي بنادي تكنولوجيا المعلومات، ورشة طين أسواني بقسم الفنون التشكيلية اكشتاف مواهب بنادي الطفل.



وعقد قصر ثقافة كفر الشرفا حوارا مفتوحا بعنوان "مصر وأفريقيا علاقات راسخة"، أعقبه حلقة نقاش بعنوان "فضل الأوطان على أبنائه"، وورشة رسم بعنوان "أفريقيا بعيون مصرية"، وورشة لاستكمال كافة الأعمال السابقة بقسم الزجاج المعشق، فضلا عن ورش ببعض الأقسام المختلفة بالقصر للتدريب على فنون الحرف التلقائية "حصير، سجاد، خزف".