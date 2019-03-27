الكرازة تفتتح عدد الصوم الكبير بأيقونة السامرية

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة، أيقونة للسيد المسيح عند لقاءه بالسامرية مع تأمل من كتاب تفسير إنجيل يوحنا للقمص تادرس يعقوب ملطي، الذى يحل الأسبوع القادم الأحد الرابع من الصوم الكبير وهو أحد السامرية.



يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها اصدار نصف شهري، وكان قد اسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الان الانبا مكاريوس اسقف عام كنائس المنيا وابو قرقاص.