مجلس العموم: الحكومة تعتزم إحياء اتفاق "بريكست" هذا الأسبوع

أعلنت رئيسة مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم، أن الحكومة تعتزم إحياء اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" هذا الأسبوع، في تحدٍ لأعضاء البرلمان الذين سيطروا على الجدول الزمني للبرلمان لإجراء سلسلة من عمليات التصويت لإيجاد خطط بديلة للخروج من الاتحاد.



وقالت ليدسوم -فى تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأربعاء- إن الحكومة عازمة تمامًا على تقديم الدعم الكافى لإحياء اتفاق ماى مع الاتحاد الأوروبى -الذي تم رفضه مرتين- موضحة أن الحكومة تصر على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق نتيجة استفتاء بريكست.



وجاءت هذه التصريحات قبل إجراء سلسلة من ما يطلق عليه التصويت الاسترشادى بشأن بدائل لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، وذلك لمحاولة كسر حالة الجمود حول بريكست.



ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم توفير مجموعة من الخيارات لأعضاء البرلمان على بطاقة اقتراع ورقية تحتوي على خيارات تتعلق ببريكست، ومن المقرر أن يوضح هذا التصويت ما إذا كان سيحظى أي بديل لاتفاق رئيسة الوزراء بغالبية الأصوات.



وفي هذا الصدد، قالت ليدسوم، إن الحكومة دائمًا ما تأخذ آراء البرلمان بجدية، ولكن الواقع هو أن الأصوات الاسترشادية هي لمجرد الاسترشاد ولا يمكن تسليم الكثير منها.