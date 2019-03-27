المنيف: قمة تونس تهتم بتفعيل دور الدول العربية بالقضية الفلسطينية

قال السفير نجيب المنيف المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية، إن قمة تونس العربية تنعقد في ظروف عربية وإقليمية ودولية بالغة الدقة، حيث تولي أهمية بالغة لتفعيل دور الدول العربية في القضية الفلسطينية.



وأضاف "المنيف" خلال كلمته باجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية المنعقد بتونس، أن الجمهورية التونسية تدرك أن الأمة العربية تواجه في هذه المرحلة الدقيقة تحديات كبيرة تمس حاضر أبنائها ومستقبل جيلها، مؤكدا أن تونس عازمة على تسخير كافة إمكانياتها بالتعاون مع أشقائها العرب لمواصلة خدمة القضايا العربية.



وأشار إلى أن اجتماع اليوم للإعداد لمجلس وزراء الخارجية العرب والتداول في البنود المدرجة على جدول الأعمال، والذي يشمل جملة من المسائل والقضايا الأساسية الهامة التي تهدف إلى مزيد تعزيز وتفعيل مقومات العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم كفاح صمود الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتطوير جامعة الدول العربية، فضلا عن القضايا الاقتصاية والاجتماعية.



يذكر أنه تقرر في اختتام القمة العربية العادية التاسعة والعشرين المنعقدة سنة 2018 بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية والتي سميت بـ "قمة القدس"، عقد الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في شهر مارس 2019.