"شكاوى البرلمان" توافق على عدد من اقتراحات النواب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، على عدد من الاقتراحات برغبة تقدم بها بعض النواب.



ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة للنائب بسام فليفل بشأن دعم مستشفى "دميرة للأمراض النفسية" بـ50 سريرًا، وعلى اقتراح النائب سمير رشاد بشأن توفير جهاز فصل الصفائح الدموية لبنك الدم بمحافظة المنيا، واقتراح النائب سيد أحمد محمد، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرى محرورة بمحافظة كفر الشيخ.



وكذلك اقتراح النائب جمال كويش بشأن تزويد قرى الوحدات الصحية بمركز ومدينة بنها بالقوافل الطبية، واقتراح النائب سحر عثمان بشأن تجهيز غرفة العناية المركزة بمستشفى مشتول السوق، واقتراح النائب أحمد العوضي بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية منشية العربي بمحافظة الدقهلية، بينما تم تأجيل بعض الاقتراحات للنواب عبدالله مبروك، ويس عبدالصبور وسولاف درويش، وتم حفظ اقتراح النائب محمد عطا سليم لعدم مطابقة المواصفات والمعايير.