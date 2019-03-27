"تنمية الصادرات" تفوز بجائزة درع التميز الذهبي على المستوى العربي

أكد السفير خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن فوز الهيئة بجائزة درع التميز الذهبي كأفضل مؤسسة حكومية ذكية على مستوى الحكومات العربية وأفضل بوابة إلكترونية عربية يمثل خطوة مهمة فى تنفيذ خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.



وقال، خلال مراسم تسليم الجائزة، إن الهيئة تهدف في المقام الأول إلى تنفيذ الرؤية العامة للدولة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على مواكبة المستجدات العالمية والتكنولوجية في مجال تنمية الصادرات تحت مظلة رؤية مصر 2030.



وأضاف أن الهيئة دشنت بوابة الصادرات المصرية بهدف مساندة المصدرين في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، عن طريق تقديم عدد كبير من الخدمات بصورة إلكترونية ومبسطة تشمل ميكنة عملية الحصول على كافة خدمات الهيئة وإتاحة خريطة الصادرات المصرية وخريطة الأسواق الواعدة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات الفرص التصديرية وقواعد بيانات المشترين الأجانب، فضلا عن توفير دراسات سوقية على مستوى المنتجات والدول وقياس جاهزية التصدير إلكترونيا للشركات المصرية.



ودعا يوسف الشركات والمنتجين والجهات الاقتصادية الحكومية العربية إلى التسجيل على البوابة للاستفادة والتعرف على الخدمات المتاحة من هيئة تنمية الصادرات.



وسلم الجائزة السفير محمد ربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبيار مكرزل، رئيس أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط ممثلة عن الدكتورة هالة السعيد.