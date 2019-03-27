نانسى عجرم تستعد لتسجيل الأغنية الدعائية لكأس الأمم الإفريقية

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لتسجيل الأغنية الدعائية لكأس الأمم الإفريقية، التي تتعاون فيها مع الشاعر وليد سعد والملحن ملاك عادل.



ولم تستقر نانسي على اسم نهائى لها حتى الآن، ومن المقرر أن تحضر إلى مصر خلال أيام، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، وتصويرها على طريقة الفيديو كليب فى عدد من شوارع مصر.



ومن ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لبدء تسجيل أولى أغنيات ألبومها الجديد خلال الأسبوع الحالي، واستقرت بالفعل على معظم أغنياته على أن تتعاون فيه مع وليد سعد وخالد تاج الدين وأحمد علاء الدين الذي اختارت أغنيته لتكون أولى أغنيات الألبوم، وستكون معظم أغنيات الألبوم باللهجة المصرية.