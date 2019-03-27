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حوادث
الأربعاء 27/مارس/2019 - 11:59 ص

"لعنة الأثار" تدفع 3 متهمين لخطف طفل وقتله في الجيزة

لعنة الأثار تدفع
عمرو المزيدي و ندى حمدي
dostor.org/2568324

لعنة الآثار دفعت 3 أشخاص لاختطاف طفل، أشاع البعض أن والده عثر على آثار، بقصد ابتزازه والعثور منه على ما بحوزته، إلا أن المتهمين قاموا بقتل الطفل عقب تأكدهم من عدم وجود آثار بحوزة والد الضحية، فخشوا افتضاح أمرهم فقاموا بقتله في الجيزة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين مقيم قرية أم دينار بدائرة المركز، بخروج نجله 10 سنوات للهو أمام مسكنه وعدم عودته، وتلقيه إتصال هاتفى من مجهول طلب منه مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراح نجله.

تم تشكيل فريق بحث بناءً على تعليمات اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص من بينهم "جار المبلغ".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أمام اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر جار المبلغ بتداول شائعة بإستخراج المُبلغ قطعتين أثريتين فقام بالإتفاق مع شخصين على إختطاف إبنه وقتله؛ لخشيته من اعترافه عليه، وإيهام والده أنه على قيد الحياة ومساومته على إعادته مقابل تسليم القطع الأثرية، حيث قام بإستدراجه بزعم شراء حلوى وإصطحبوه داخل سيارة ميكروباص ملك وقيادة أحدهم، وإحتجزوه بمحل مهجور بمنطقة أبو غالب دائرة المركز.

وقام المتهمون بتصوير فيديو للطفل يطلب فيه من والده الإستجابه لطلباتهم خشية قتله بسلاح نارى بحوزتهم، وعقب ذلك قام أحدهم بخنق الطفل وإعتقدوا وفاته وألقوه بمياه الرياح البحيري بذات المنطقة إلا أنهم فوجئوا أنه على قيد الحياة، فقام الآخر بالنزول للمياه وأغرقه حتى تأكد من وفاته، وعقب ذلك قاموا بالإتصال بالمبلغ ومساومته على إعطائهم القطع الأثرية، وخلال المكالمة قاموا بتشغيل الفيديو السابق تسجيله للمجني عليه وإيهامه بأنه بصحبتهم ويستغيث به، كما أرشدوا عن السيارة وطبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة"، وكذلك شريحة المحمول المستخدمة في مساومة والد المجنى عليه، وتم التنسيق وإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية للبحث عن جثة المجنى عليه وإنتشالها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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