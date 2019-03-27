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محافظات
الأربعاء 27/مارس/2019 - 11:55 ص

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى طوخ قبل البدء فى هدمه

صورة من الحدث
صورة من الحدث
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2568319

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بشكل مفاجئ مستشفى طوخ المركزي قبل أعمال هدمه، تمهيدا لإنشاء مستشفى جديد لمدينة طوخ لخدمة أهالي المدينة وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ المستشفى، واطمأن على الانتهاء من نقل جميع الخدمات الطبية من المستشفى إلى المركز الطبي بطوخ والمركز الطبي بالعمار كمكان مؤقت وبديل لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى.

وخلال تفقد المبني لاحظ تهالكًا شديدًا بالأسقف والجدران مما يشكل خطورة داهمة على حياة المرضي المترددين على المستشفي بما لا تصلح معه أعمال الترميم، وعلى الفور أعطي المحافظ تعليماته للمسئولين بسرعة البدء في أعمال الهدم.

جدير بالذكر أنه سيتم البدء في أعمال الهدم خلال الأسبوع القادم وسيستغرق إنشاء المستشفي 30 شهرًا وتم الإسناد إلي شركة وادي النيل.

شارك فى الجولة محمد خيري رئيس مدينة طوخ، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، وأحمد بدوى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها.

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