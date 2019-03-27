الاحتلال الإسرائيلى يغلق محيط باب العمود بالقدس

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأربعاء، محيط باب العمود الذى يعد أشهر أبواب القدس القديمة، واستنفرت قواتها أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة سوق القطانين، ومنعت المواطنين المقدسيين الاقتراب من المنطقة؛ وفقًا لما أكده مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب.



وقال "الخطيب" لمراسل " بترا" في رام الله، إن عشرات المستوطنين اليهود المتطرفين بحماية من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة منذ ساعات صباح اليوم.



وأضاف أن اقتحامات المستوطنين المتطرفين نفذت من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، وأن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية، وقاموا بجولات مشبوهة في ساحات الحرم الشريف؛ وسط حالة من الغضب والغليان بين الفلسطينيين الموجودين في المكان.