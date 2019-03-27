سون يزاحم زملائه في كوريا الجنوبية على تقاسم الأضواء

يرغب سون هيونج-مين، كقائد لكوريا الجنوبية، في تقاسم الأضواء والإشادة والنجاح مع زملائه على أن يتحمل اللوم عند أي إخفاق ونجح اللاعب في تنفيذ ذلك وترك بصمة إيجابية خلال الفوز 2-1 على كولومبيا وديا يوم الثلاثاء.





ولم يكن سون قد سجل أي هدف مع المنتخب الوطني منذ يونيو حزيران، عندما ركض من منتصف الملعب ليسجل في الشباك الخالية لمنتخب ألمانيا في كأس العالم الأخيرة.





لكن لاعب توتنهام هوتسبير قدم أداء رائعا بقميص المنتخب الكوري وفاز أصحاب الأرض على كولومبيا، صاحبة المركز 12 في تصنيف الفيفا، في لقاء ودي في سول.





وسجل سون الهدف الأول بتسديدة هائلة من داخل المنطقة وشكل خطورة دائمة على دفاع كولومبيا بفضل سرعته وتحركاته وساعد الفريق على الخروج من ضغط المنتخب القادم من ِأمريكا الجنوبية.





وقال سون، الذي سجل 24 هدفا في 79 مباراة دولية، إنه شعر أن معاناته بشكل فردي أمام المرمى أصبحت مثار الحديث بشكل أكبر من سلسلة النتائج الجيدة تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو.





وفاز الكوريون تسع مرات في 14 مباراة تحت قيادة بينتو، الذي تولى المسؤولية بعد كأس العالم الماضية، وجاءت الهزيمة الوحيدة في دور الثمانية لكأس آسيا أمام قطر التي توجت باللقب بعد ذلك.





ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن سون قوله بعد الفوز الودي "شعرت أني كنت أمثل عنصر تشتيت انتباه لباقي الفريق لأن الناس كانت تذكر اسمي باستمرار عند الحديث عن المنتخب الوطني.





لم أكن سأسجل الهدف لولا تضحيات ومساعدات زملائي".





وكان سون يلعب في أغلب الأحيان في مركز الجناح على المستوى الدولي لكنه حصل على دور هجومي أكبر في خطة 4-4-2 للمدرب بينتو أمام كولومبيا وكذلك أمام بوليفيا يوم الجمعة الماضي.





ولم يسجل سون أمام بوليفيا لكنه كان مصدرا للخطورة قبل أن يهز البديل لي تشونج-يونج الشباك ويحرز هدف الفوز 1-صفر قرب النهاية.





وقال سون إنه سيلعب في أي مركز يساعد الفريق على النجاح.





وأضاف "في النادي ألعب كمهاجم أو كمهاجم متأخر أو كجناح، "لا أهتم بالمركز الذي يختاره المدرب ووظيفتي أن أؤدي بأفضل شكل ممكن في هذا المركز. أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أواصل اللعب بمثل هذا الأداء. هذا الثبات في المستوى سيساعد المنتخب الوطني وسيساعدني بشكل شخصي كلاعب".