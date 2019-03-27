13 أبريل.. "الآخر وثقافة الاختلاف" بمكتبة الزاوية الحمراء

تعقد في تمام الرابعة من بعد عصر يوم السبت 13 أبريل المقبل٬ بمكتبة الزاوية الحمراء العامة٬ أمسية ثقافية بعنوان "الآخر وثقافة الاختلاف" والتى يقدمها الدكتور حسن سليمان، مُدرب تنمية المهارات٬ والكاتبة صافيناز جمال.



تدور محاور الأمسية حول: تربية وليست رعاية أوقع٬ اختلاف الأشخاص حولك كنز٬ عاملهم بإحسان وتوازن٬ الإنسان صاحب الطاقات الكامنة٬ مفتاح التأثير فى يدك الأن٬ أكاذيب حقيقية تؤثر فينا.



بالإضافة إلى نصائح حول تطوير القدرات الشخصية لتصل إلى أقصى إمكانياتها٬ كيف يمكن لكل واحد منا أن يطلق قدراته الكامنة ويصنع فرقًا إيجابيا في حياة الآخرين، تنمية نفسك لتصبح لديك أفضل فرصة لتكون الشخص الذي خلقت أن تكونه.