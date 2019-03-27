مدرب نيجيربا يكشف سر الهدف السريع في مرمى مصر

يعتقد الالماني جيرنوت روهر مدرب ​المنتخب النيجيري​ أن فريقه مستعد بنسبة 69٪ لخوض كأس امم افريقيا 2019 لاسيما بعد تسجيله انتصارين متتاليين خلال أربعة أيام الاول على ​منتخب سيشيل​ 3-1 في الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم وعلى ​منتخب مصر​ في المباراة الودية التي جمعتهما على ارضهم والتي انتهت بهدف نظيف سجل عند الثانية 10 من اللقاء.









وعن هذه المباراة اكد روهر انها كانت رائعة خاصة ان الفوز جاء على فريق كبير مثل مصر والذي يعتبره أحد المرشحين المفضلين لاحراز لقب كأس الامم الافريقية.





وكشف مدرب نيجيريا أن الهدف الذي أحرزه فريقه في مرمى الفراعنة كان مخططا له مشيرًا إلى أنه قرر أن تكون البداية سريعة.









واكد روهر في الختام انهم يجب الاستمتاع بما حققوه امام مصر ولاحقا سيتم تحليل المباراة والعودة للعمل لتحسين اداء الفريق.