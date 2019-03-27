مدرب نيجيربا يكشف سر الهدف السريع في مرمى مصر
عقدت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، بالتعاون مع كلية التمريض، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ...
شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الحفل الختامي لمهرجان شباب المحافظة، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمناسبة إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بالمدينة الرياضية ...
وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بضرورة التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة، مع المرور الميداني على أعمال الرصف ...