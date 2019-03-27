محافظ الجيزة: رصد ميزانية لتطوير وإصلاح الكباري في المحافظة

أكد محافظ الجيزة، أن هناك ميزانية تم رصدها لتطوير وإصلاح الكباري في المحافظة، وأن هناك إجراءات حاسمة للحد من الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين. مشيرًا إلى أن المحافظة بها 16 "كوبري" ومحورين كانوا في حاجة إلى صيانة، وقد تم عرض مذكرة على رئيس الوزراء وتم أخذ موافقة بـ 100 مليون جنيه؛ لإجراء أعمال التطوير، ومن ضمنها محور صفط اللبن وجاري حاليًا تدعيم 8 منحنيات به وتركيب مطبات صوتية وهوائية؛ لتقليل سرعة السيارات المترددة على المحور.



ونوه بأنه يتم أيضًا إصلاح محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو وغيرها خلال الفترة المقبلة، كما يتم العمل على الانتهاء من إنشاء 5 محاور هامة لحل أزمة المرور بنطاق المحافظة، ومنها إنشاء مشروع محور روض الفرج بقيمة مليار جنيه، ومحور ترسا الذي قرب انتهاء المرحلة الأولى منه وهناك محور ترعة عبد العال والذي يتم إنشاؤه بتكلفة 23 مليون جنيه بتمويل ذاتي.



كما أعلن أن المحافظة انتهت من الرسومات الخاصة بمشروع إنشاء محور الملك عبد الله، حيث أن المشروع الآن في مرحلة الدراسات الاستشارية بالتنسيق مع جهاز المشروعات بالقاهرة الكبرى وأن تكلفة المشروع تبلغ 5 مليارات جنيه تقريبًا بتمويل مصري.



وأضاف أن المحور يمتد لنحو 12 كيلو مترا ويعد أول محور عرضي يربط بين الطريق الدائري بالمنيب وحتى الطريق الدائري بالوراق، وذلك على على طول مسار ترعة الزمر، مشيرًا إلى أن المحور سيخفف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم، وسيساهم في مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة.



وأشار أحمد راشد أن المحافظة تدرس حاليًا حل أزمة التوك توك، وذلك في إطار توجيهات رئاسة الوزراء، لافتًا إلى أن الخطة تقوم على استبدال التوك توك بسيارة أخرى حضارية تليق بالمستوى الحضاري للمحافظة.

