المشدد ٣ سنوات لعاطل شرع فى سرقة سيدة بالإكراه بأكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لشروعه في سرقة سيدة بالإكراه في أكتوبر.



صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدى عبدالمجيد وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار.



وأسندت النيابة إلى المتهم أحمد حسن، عاطل، تهمة الشروع في سرقة حقيبة يد وما بها من متعلقات والمملوكة للمجني عليها "دعاء أحمد" بالإكراه الواقع عليها، بأن استوقفها ليلًا وأشهر في وجهها سلاحًا أبيض "سكين"، وتمكن بتلك الطريقة من شل مقاومتها والاستيلاء على الممتلكات، إلا أنه قد خاب أثر جريمته بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن متلبسًا بجريمته.