قاتل أطفاله في المرج يعترف بجريمته أثناء جلسة تجديد حبسه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأربعاء، حبس الأب المتهم بقتل أطفاله الثلاثة في المرج، وزوجتيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأقر المتهمون أمام قاضي المعارضات بقتل الأطفال عن طريق إغراقهم.



كانت نيابة شرق القاهرة تسلمت تقرير الأدلة الفنية في واقعة قيام زوجة بقتل أطفالها الثلاثة بإجبار من زوجها في المرج، للتأكد من صحة نسب الأطفال الموجودين بالفيديوهات المضبوطة بحوزة المتهمين.



وأكدت النيابة أن تقرير الأدلة الفنية أثبت صحة نسب الأطفال الموجودين بالفيديوهات المضبوطة للمتهمين، بعد فحص 10 فيديوهات موثقة لجريمة الزوجين.



واعترف المتهم أحمد عبدالقادر، 31 سنة، أنه أجبر زوجته الثانية على قتل أطفاله "مللك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفله الثالث يوم ولادته، بإغراقهم في المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأساس بلاستيكية، وإلقائهم بمنطقة الرشاح.



وقال المتهم: "صورت مراتى وهى بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها انتى اللى قتلتى"، مؤكدًا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبًا.



البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق