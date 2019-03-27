كوريا الشمالية تنتقد واشنطن بسبب "خطة الحرب البيوكيميائية" ضدها

نددت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لما وصفته بالاستعداد المستمر لـ"حرب كيماوية" ضد بيونج يانج عقب وصول مفاوضاتهما النووية إلى طريق مسدود بعد انهيار قمة القائدين في هانوي، والتي عقدت أواخر الشهر الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزارة الدفاع الأمريكية قد وسعت ميزانية هذا العام لبرنامج القوات الأمريكية الكورية المشتركة وتحليل الأخطار والتهديدات المتكامل واختبارات الدفاع البيولوجية في كوريا الجنوبية لاستهداف الشمال، ووصفت البرنامج بأنه خطة "للحرب البيوكيميائية".



وقالت صحيفة "مينجو تشوسون" في مقال افتتاحي إن هذه الخطوة تهدف إلى جعل كوريا الجنوبية "شريحة اختبار كبيرة" للحرب البيوكيميائية وجلب الكوارث للشعب الكوري، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.



وقالت الوكالة نقلا عن مقال الصحيفة "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن الولايات المتحدة تضغط من أجل خطة حرب كيماوية إلى جانب تدريبات حربية مختلفة ضد الشمال على الرغم من أجواء المصالحة في شبه الجزيرة الكورية".



وأشار المقال إلى أن هذا يدل على أن "النية السيئة" للولايات المتحدة في إثارة الوضع في شبه الجزيرة والضغط على الشمال بالقوة لم تتغير ولو قليلا.



جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي وصلت فيه محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى حائط مسدود بعد انتهاء القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون اتفاق في هانوي الشهر الماضي.