باكستان: تصريحات رئيس الوزراء عن أفغانستان تم تفسيرها خارج السياق

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء عمران خان بشأن أفغانستان تم تفسيرها خارج السياق في وسائل الإعلام، وهو ما أدى إلى صدور ردود فعل لا مبرر لها من مختلف الجهات.



وقال المتحدث باسم الوزارة محمد فيصل- حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية- إن رئيس الوزراء أشار إلى النموذج الباكستاني حيث تجرى الانتخابات في ظل حكومة مؤقتة، مضيفا أنه يجب ألا يساء تفسير تصريحاته على أنها تنطوي على تدخل في الشئون الداخلية لأفغانستان.



وأضاف أن باكستان ليس لديها أي مصلحة في أفغانستان سوى تعزيز السلام من خلال عملية سياسية أفغانية.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء أبدى اهتمامًا شخصيًا بتسهيل عملية المصالحة السياسية المستمرة، كما أنه لا يجب ألا يساء فهم تصريحاته بشكل من شأنه أن يقوض الجهود المخلصة لباكستان أو خلق سوء تفاهم في هذه المرحلة الحاسمة من العملية.



وأوضح أن رئيس الوزراء يتفهم محنة الشعب الأفغاني الشجاع الذي لديه الحق في العيش في سلام بعد أربعة عقود من العنف والحرب.