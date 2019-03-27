تأجيل محاكمة موظف بشركة غاز بتهمة اختلاس 117 ألف جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" بتهمة اختلاس 116977 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله لجلسة ٢٧ يونيو المقبل؛ للتقرير.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وايمن عفيفي سالم ومحمد احمد راشد وامانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.



كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار تامر فاروق المحامي العام في القضية رقم 5735 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين، قيام المتهم هشام سعد محمد عمر بصفته أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة، مسئول تركيب بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز"، باختلاس مالًا وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص تبلغ قيمتها 116977 جنيه مملوكة لجهة عمله مسلمة إليه من مخازنها بحسبانه مختص باستلامها لاستخدامها في إحدى مشروعات الشركة ومعهود إليه حفظها واستعمالها في هذا الغرض، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.



وكشفت شهادة محمود فوزي وكيل الشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" أن المتهم مشرف تركيبات بالشركة الدولية لأعمال الغاز واستلم بتلك الصفة خامات ومعدات لاستعمالها بمشروع توصيل غاز بمدينة كفر الشيخ إلا أنه قم باختلاس بعض الخامات التي قام باستلامها بلغت قيمتها 116977.