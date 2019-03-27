"ماما ماجي" تحتفل مع أطفال القليوبية

استقبل محمد صلاح فرحات، رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، السيدة ماجي جبران، يرافقها الإعلامى أسامة كمال، بمدرسة فرح 2 الخاصة بمدينة الخصوص.



تفقدت "ماجي" والتي جرى تكريمها من قبل الدولة في عيد المرأة المصرية، مدرسة فرح 2 بمدينة الخصوص للاحتفال مع أطفال المدرسة وأطفال المنطقة.



وبادرت بإلقاء نشيد بلادى مع الأطفال مؤكدة فى رسالتها للأطفال على حب مصر أم الدنيا، وأننا وراء الرئيس وندعمه فيما يقوم من تنمية وإصلاحات فى البلاد من أجل توفير حياة كريمة للشعب المصرى.



وفى نهاية الجولة كرمت "ماما ماجى" بعض الزوار والأمهات المثاليات اللائي قمن باستقبال "ماما ماجى" بالزغاريد والفرح والسعادة التى ارتسمت على وجوه الأطفال.

