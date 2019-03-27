بنك "كريدي سويس": مصر الأفضل لدينا في الشرق الأوسط

قال فضل إبال، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك "كريدي سويس"، إن مصر تعد هي الخيار الأفضل للبنك في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع، في حديث تلفزيوني مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن معدلات التضخم مرتفعة في مصر، ليست بصورة كبيرة كما كانت ولكنها ما زالت مرتفعة عن الحد المرغوب فيه من قبل البنك المركزي.



وأضاف أن خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي لم يكن متوقعًا، خصوصًا مع معدلات التضخم المتغيرة.



وأشار إلى أن البنك يعلم جيدًا أن مصر لديها مناخ استئماري جيد، بغض النظر عن التذبذب الكبير في سوق أسواق المال خلال الفترة الماضية، ولكنها تظل نقطة استثمار جاذبة وأصبحت أكثر جاذبية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.