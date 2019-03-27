سجون الاحتلال تفرض عقوبات قاسية على الأسرى الفلسطينيين

أكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي فرضت عقوبات قاسية على عشرات الأسرى، بدعوى مشاركتهم الأخيرة في سجن النقب بالتصدي لوحدات القمع الاحتلالية.



وأوضح "أبوبكر" في بيان أن إدارة سجون الاحتلال فرضت غرامات مالية على الأسرى بعشرات آلاف (الشواقل)، وقامت بتحميلهم تكاليف مضاعفة على إحراق 4 أقسام من سجن النقب، كما حولّت أسرى إلى المحاكمة بدعوى طعن سجّانين.



وأضاف أن العقوبات بحق الأسرى شملت منع زيارات الأهالي والخروج إلى الاستراحة "الفورة"، والعزل الانفرادي في الزنازين على عدد منهم. وقال أبو بكر إن الأوضاع داخل سجون الاحتلال قابلة للتصعيد في أي لحظة، مشيرا إلى وجود عمليات اقتحام تطال جميع السجون، بعد قرار قوات الاحتلال تركيب أجهزة تشويش وكاميرات في الأقسام.