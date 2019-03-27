طلائع مصر يوجهون رسائل للعالم بمختلف اللغات من أسوان

بدأت فعاليات اليوم الثاني بمهرجان «التنشئة الوطنية» الثاني بمدينة أسوان، صباح اليوم، والذى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزاره الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعنوان (تراثنا تاريخنا - مصر سلام وأمان).



حيث تم تنظيم مسيرة نيلية بالمراكب في نيل أسوان، عليها أعلام مصر، ووجه من خلالها الطلائع رسالة مصر للعالم بمختلف اللغات، تحت عنوان " مصر سلام وأمان "، "من مصر السلام " مصر الحضارة والتاريخ. مصر بلد الأمن والأمان. مهد الأديان ويظللها غمام السلام وتشرق شمسها بالتسامح والمودة

من طلائع مصر، ولكى يؤكدوا من خلالها أن مصر شعبا وقيادة رافضين للتمييز. رافضين للعنصرية. رافضين للتطرف وللغلو. رافضين للإرهاب، بالأضافة إلى أن إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو غدا أفضل. نحو عالم أفضل. عالم السلام. عالم المحبة عالم الاستقرار.



تستمر فعاليات المهرجان بمدينة أسوان، حتى يوم 28مارس الجارى، حيث يشارك بها 250 تلميذ وتلميذة مختلف محافظات الجمهورية بالمرحلة السنية 12 إلى 18 سنة.



ويهدف المهرجان لبث روح الولاء والانتماء بين النشء وعمل معايشة تاريخية للمعالم الأثرية للاعتزاز والفخر بالهوية المصرية، وارسال رسالة من طلائع مصر للعالم ان مصر بلد السلام والأمان باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

