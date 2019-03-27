القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

محافظات
الأربعاء 27/مارس/2019 - 11:34 ص

طلائع مصر يوجهون رسائل للعالم بمختلف اللغات من أسوان

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2568286

بدأت فعاليات اليوم الثاني بمهرجان «التنشئة الوطنية» الثاني بمدينة أسوان، صباح اليوم، والذى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزاره الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعنوان (تراثنا تاريخنا - مصر سلام وأمان).

حيث تم تنظيم مسيرة نيلية بالمراكب في نيل أسوان، عليها أعلام مصر، ووجه من خلالها الطلائع رسالة مصر للعالم بمختلف اللغات، تحت عنوان " مصر سلام وأمان "، "من مصر السلام " مصر الحضارة والتاريخ. مصر بلد الأمن والأمان. مهد الأديان ويظللها غمام السلام وتشرق شمسها بالتسامح والمودة
من طلائع مصر، ولكى يؤكدوا من خلالها أن مصر شعبا وقيادة رافضين للتمييز. رافضين للعنصرية. رافضين للتطرف وللغلو. رافضين للإرهاب، بالأضافة إلى أن إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو غدا أفضل. نحو عالم أفضل. عالم السلام. عالم المحبة عالم الاستقرار.

تستمر فعاليات المهرجان بمدينة أسوان، حتى يوم 28مارس الجارى، حيث يشارك بها 250 تلميذ وتلميذة مختلف محافظات الجمهورية بالمرحلة السنية 12 إلى 18 سنة.

ويهدف المهرجان لبث روح الولاء والانتماء بين النشء وعمل معايشة تاريخية للمعالم الأثرية للاعتزاز والفخر بالهوية المصرية، وارسال رسالة من طلائع مصر للعالم ان مصر بلد السلام والأمان باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

طلائع مصر يوجهون رسائل للعالم بمختلف اللغات من أسوان
طلائع مصر يوجهون رسائل للعالم بمختلف اللغات من أسوان
طلائع مصر يوجهون رسائل للعالم بمختلف اللغات من أسوان
طلائع مصر يوجهون رسائل للعالم بمختلف اللغات من أسوان
طلائع مصر يوجهون رسائل للعالم بمختلف اللغات من أسوان
الآن

الهند تطلق قمرًا صناعيًا لتلحق بروسيا والصين وأمريكا

الحكم على وزير الإسكان الأسبق في "الحزام الأخضر" و"قضية حسم" أبرز جلسات اليوم

حريق كبير فى متحف سانت لويس للوثائق النادرة بأمريكا

الصحة: إجراء 118 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

ads
الأكثر قراءة

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس الطالبة مروجة شائعة "فتاة أسيوط" 15 يومًا

نتيجة قرعة الحج السياحى 2019 بالرقم القومى

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

سون يزاحم زملائه في كوريا الجنوبية على تقاسم الأضواء

مدرب نيجيربا يكشف سر الهدف السريع في مرمى مصر

ديوكوفيتش يودع منافسات بطولة ميامي للتنس بالهزيمة أمام باوتيستا-أجوت

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس الطالبة مروجة شائعة "فتاة أسيوط" 15 يومًا

نتيجة قرعة الحج السياحى 2019 بالرقم القومى

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

كشكول

حقوق القاهرة في ضيافة أكاديمية الشرطة للربط بين الدارسة النظرية والعملية

خبير تعليمي: المدارس اليابانية تخلق أجواء استمتاع لدى التلاميذ

افتتاح مؤتمر القرنية بطب عين شمس.. صور

انقسام بين طلاب الأول الثانوي في رابع أيام امتحانات التابلت

غدًا.. جامعة القاهرة تحتفل بتدشين مركز التميز العلمي بالعلوم الزراعية

الأمصار

استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات بالضفة الغربية

بعد تنصلهم من اتفاق السويد.. الحوثيون يقصفون مطاحن الحديدة

وفاة غامضة لرجل طاردته شرطة نيوزيلندا في "كرايست تشيرش"

تصفيات أمم أوروبا والعنصرية في الملاعب.. أبرز عناوين صحف الرياضة العالمية

الجزائر.. حليف الحزب الحاكم يرحب بعزل بوتفليقة

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎