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الأربعاء 27/مارس/2019 - 11:32 ص

ماجدة الرومي تزور القرى الفقيرة بالأقصر

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
تريزة شنودة
dostor.org/2568285

وصلت ماجدة الرومى، صباح اليوم، إلى الأقصر، للمشاركة بجولة "راعى مصر" الخيرية للقرى الأكثر فقرا؛ ضمن برنامج زيارتها لمصر لإحياء حفل مؤسسة راعى مصر الخيرية، والذى يذهب عائداته لدعم الفقراء والمحتاجين بقرى الصعيد.

وستشهد الزيارة تدشين مستشفى راعى مصر المتنقل الأول من نوعه فى الأقصر "موبيل كلينك"، ومن خلال المستشفى ستقدم خدمات لمرضى الباطنة والأطفال والنساء والجلدية والرمد والأنف والأذن والحنجرة والأسنان مجانا، ضمن قافلة طبية بالتعاون بين مؤسسة راعى مصر ومديرية الشؤون الصحية بالأقصر، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لخدمة الأماكن الأكثر احتياجا لقرى ونجوع أرمنت وإسنا.

وستشهد الجولة زيارة أحد دور المعاقين، وزيارة عدد من المنازل الغير مؤهلة التى تحتاج إلى إعادة بناء ضمن برنامج حياة كريمة والذى يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوفير الكساء للمئات من أطفال تلك القرى.

ومن المقرر أن تشارك ماجدة الرومى فى الفعالية، كجزء من برنامجها الخيرى، مع المستشار أمير رمزى رئيس أمناء مؤسسة راعى مصر الخيرية والدكتورة الوزيرة ليلى إسكندر نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة وطبيب العيون المصري الدكتور فتحي فوزي وإيفون عياد رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمير للاستيراد والتصدير.

يذكر أن دخل الحفل بالكامل مخصص لخدمة المرضى الفقراء والمعدمين ومستشفيات راعى مصر المتنقلة، وكذلك بناء منازل الفقراء فى أفقر قرى الصعيد والمناطق العشوائية بالقاهرة.

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