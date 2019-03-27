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سياسي
الأربعاء 27/مارس/2019 - 11:32 ص

اليوم.. البرلمان يواصل جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2568284

يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، عقد جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع التعديلات الدستورية، داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

ويعقد البرلمان جلسة حوار اليوم الأربعاء، وستضم عددًا من السياسيين وممثلى الأحزاب السياسية الممثلة لكل التيارات المختلفة داخل مصر.

كما أنه من المقرر أن يتم عقد جلستين غدًا الخميس، ستضم ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وكذلك الجلسة السادسة التي تعقد مساء الغد الخميس وستضم ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاقتصادية والمالية وعددًا من الشخصيات العامة.

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