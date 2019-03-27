إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

أمرت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول إصابة 16 شخصًا باختناق في حريق نشب بفرع سوبر ماركت شهير، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال العاملين عن الحريق والكشف عن معاير الأمن والسلامة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في سوبر ماركت بشارع محمد صبري بمنطقة جناكليس، فانتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل، وقوات الحماية المدنية، و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



وأسفر الحريق عن إصابة 16 شخصًا باختناق، بينهم 3 حالات تم نقلهم للمستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما تم إسعاف الـ13 الآخرين بجلسات أكسجين داخل سيارات الإسعاف بموقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.