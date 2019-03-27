في ذكرى وفاته.. محطات من حياة "النمر الأسود"

تميز ببراعته في تجسيد أصعب الشخصيات منذ بدايته، حتى ذاع صيته بداية من أول ظهور له كوجه جديد من خلال أحداث مسرحية "حمادة ومها" عام 1967، بتقليده لدور القدير محمود المليجي، وحصل على الكثير من الألقاب ومنها "الإمبراطور، النمر الأسود، وصائد الجوائز".



إنه الراحل "أحمد ذكي" الذي تربع على عرش النجومية حتى بعد وفاته، ويرصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة "النمر الأسود" بذكرى وفاته الـ14:



ـ ولد أحمد زكي عام 18 نوفمبر 1949 بمدينة الزقازيق، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، واسمه بالكامل هو أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي.



ـ أول ظهور له في مسرحية "حمادة ومها" عام 1967 أثناء دراسته في المعهد (وكان يقلد الفنان محمود المليجي)، وكان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم "ولدي" عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، وكان أول دور بطولة مُطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي" عام 1978، وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة.



ـ يعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم مصري عام 1996، حيث له في القائمة ستة أفلام وهم: البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت، وحصل على عدة جوائز وتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، ومهرجان الإسكندرية عام 1989.



ـ نال جائزته الأولى عن فيلم "طائر على الطريق" على الشاشة، تألق أحمد زكي في شخصيات من الطبقة الفقيرة، البعيدة عن شخصية الأفندي التركي، وراح في كل مرة يقدم وجها أكثر صدقا للمصري الأصيل.



ـ برع في تجسيد عدة شخصيات ومنها: الرئيس جمال عبد الناصر في فيلم "ناصر 56"، الرئيس محمد أنور السادات بفيلم "أيام السادات"، عميد الأدب العربي طه حسين بمسلسل "الأيام"، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم "حليم".



ـ تزوج من الفنانة المعتزلة الراحلة هالة فؤاد وأنجبا ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي الذي شارك مع والده، وجسّد شخصية عبد الحليم الشاب في فيلم "حليم"، لكنهما انفصلا قبل وفاتها.



ـ توفي أحمد زكي في 27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان لم ينتهي من استكمال باقي تصوير فيلم "حليم" الذي كان آخر أفلامه، وتمّ عرضه بعد وفاته عام 2006.