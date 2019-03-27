غدا.. "صناعة الكوميديا في زمن الكوميكس" بمكتبة الإسكندرية

ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب٬ يقام بمكتبة الإسكندرية٬ في الخامسة من بعد عصر غد الخميس٬ لقاء مع الفنان تامر فرج٬ بعنوان "صناعة الكوميديا في زمن الكوميكس" تقديم محمد عبد الرحمن.



الأعمال الكوميدية تهدف دائما إلي إحداث الشعور بالبهجة أو بالسعادة، ويعتبر الفن الكوميدي في مصر من الفنون الرائدة نظرا أن المصريين بطبعهم شعب فكاهي وخفيف الظل، ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بشكل كبير ظهرت الكوميكيس الخفيفة وأصبحت منافس قوي للأعمال السينمائية الكوميدية.



الكوميكس لا تنافس الأعمال الفنية فقط ولكن تلقي الضوء على النجوم وتشهر الشخصيات التي يجسدوها في الأعمال، لذلك سيكون ضيف الندوة بكير الحلواني أشهر محامي في كوميكس السوشيال ميديا.