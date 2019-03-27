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مصر
الأربعاء 27/مارس/2019 - 10:32 ص

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن
أ ش أ
dostor.org/2568160

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديدات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء؛ نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة الإسكندرية يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط القاهرة أسيوط 40 دقيقة، وأسيوط أسوان 25 دقيقة، وعلى خط بنها بورسعيد 35 دقيقة، وخط طنطا المنصورة دمياط مدة 20 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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