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اقتصاد
الأربعاء 27/مارس/2019 - 10:30 ص

154.7 مليون دولار أرباح "أوراسكوم كونستراكشون" فى 2018

154.7 مليون دولار
اكرم عمران
dostor.org/2568157

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة "أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي" ارتفاع أرباحها خلال العام الماضى 2018 بنسبة 82% لتصل إلى 154.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 85.1 مليون دولار في 2017.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال 2018 إلى 3.01 مليار دولار، مقابل 3.67 مليار دولار في 2017.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2018، فقد حققت الشركة خسائر بلغت 36.3 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 9.5 مليون دولار بالعام السابق له.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 32.3 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 23.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.

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