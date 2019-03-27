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فن
الأربعاء 27/مارس/2019 - 10:30 ص

اتهام عمرو واكد وخالد أبوالنجا بالخيانة العظمى

عمرو واكد وخالد أبو
عمرو واكد وخالد أبو النجا
الدستور
dostor.org/2568156

عقدت نقابة المهن التمثيلية اجتماعا، أمس الثلاثاء، لإصدار قرار بإلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبوالنجا، بعد تصريحاتهما المسيئة إلى مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن، واتهامهما بالخيانة العظمي.

كما قالت في بيان لها: "تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه، مؤكدة أنها لن تقبل وجود أى عضو خائن لوطنه بين أعضائها، محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذى يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد".

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