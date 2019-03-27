بدء قبول طلبات تدريب الدفعة الثالثة بمركز المستقبل بالإسماعيلية

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية المقابلة الشخصية لـ 24 من الدفعة الثالثة للتدريب على مهنة الحياكة والتفصيل بمركز تدريب المستقبل التابع للمديرية، وذلك ضمن بروتوكول التدريب الموقع بين وزارة القوي العاملة ممثلة في المديرية، وإحدى كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة الملابس الرياضية.



وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن البروتوكول ينص على تدريب 56 شاب شهريا بمكافأة 1200 جنيه خلال شهر التدريب، على أن يتم إلحاقهم بمصانع الشركة بالإسماعيلية بعد الانتهاء من تدريبهم وإعادة تقييمهم على ألا يقل الراتب بعد التدريب عن 1500 جنيه شهريا.



ومن جانبه قال ياسر سعيد مدير المديرية، إن هذه الدفعة تعتبر هي الثالثة التي يجري اختبارها بمعرفة لجنة من المديرية بالتعاون مع الشركة، حيث تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى وتسليمهم عملهم على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة وعددهم 43 عاملا،وجاري حاليا تدريب الدفعة الثانية البالغ عددها 63 عاملا بمركز التدريب، ومن المتوقع أن ينتهي تدريب هذه الدفعة في منتصف إبريل المقبل ليبدأ بعدها تدريب الدفعة الثالثة مباشرة.