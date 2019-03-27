القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

عالم
الأربعاء 27/مارس/2019 - 10:18 ص

تفكيك خلية إرهابية فى النمسا تستهدف تفجير خطوط السكك الحديدية

تفكيك خلية إرهابية
أ ش أ
dostor.org/2568142

أوردت صحيفة (كرونن تسايتونج) النمساوية أن السلطات في فيينا فككت خلية إرهابية متورطة في التخطيط للهجوم على القطارات فائقة السرعة التى تربط بين ألمانيا والنمسا.

وأشارت الصحيفة- في تقرير اليوم الأربعاء- إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الخلية تابعة لتنظيم داعش، لافتة إلى أن الكشف عن هذه الخلية الإرهابية تم بالتنسيق بين المخابرات الألمانية والنمساوية، حيث قامت وحدة أمنية خاصة باقتحام وحدة سكنية في فيينا، وتم القبض على عناصر تلك الخلية.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يستهدفون تفجير القطارات التى تربط بين ميونيخ وبافاريا ونوربرج والتسبب في وقوع أكبر عدد من القتلى، محذرة من هجمات إرهابية في جميع أنحاء أوروبا، خاصة على مسار خطوط السكك الحديدية بسبب مواقف الدول الأوروبية فى محاربة داعش وكافة المنظمات الإرهابية.

وذكرت الصحيفة أن المتهم الرئيسي شخص عراقي متزوج وله خمسة أطفال، ومن المرجح أنه ينتمي إلى تنظيم داعش، وهو الآن قيد التحقيق المستمر من قبل ضباط مكافحة الإرهاب فى الداخلية النمساوية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ حوالي 11 ساعة

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ حوالي 22 ساعة

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 3 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ 3 أيام

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ 4 أيام

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

الآن

القمة "المصرية البلغارية" ونفي الوزراء لشائعات مواقع التواصل يتصدران اهتمامات الصحف

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 24 درجة

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27/ 3/ 2019

اليوم.. إعلان نتيجة قرعة الحج السياحى

ads
الأكثر قراءة

نتيجة قرعة الحج السياحى 2019 بالرقم القومى

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

جهاد جريشة حكمًا لمباراة شباب قسنطينة والترجى بدورى الأبطال

طائرة بعثة المنتخب لكرة القدم تغادر نيجيريا في طريقها للقاهرة

ملخص مباراة مصر ونيجيريا امس واهداف المباراة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

نتيجة قرعة الحج السياحى 2019 بالرقم القومى

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

كشكول

انطلاق المؤتمر العلمي الثامن لعين شمس تحت شعار "الإبداع.. الابتكار.. الصناعة".. الأثنين

بدء المرحلة الثانية لمشروع "دعم الإدارة المستدامة للمياه" بجامعة هليوبوليس

بالصور.. طب بنين الأزهر تفوز بمسابقة "استار أناتومي"

تعرف على حقيقة عقد امتحانات شفوية خلال أيام بجامعة الأزهر

"عبد الغفار" يستعرض تقريراً حول توصيات المؤتمر الثانى لعلوم المواد والهندسة

الأمصار

الاعتداء على موكب المعارض الفنزويلي جوايدو.. وواشنطن تعلق

نائب رئيس العربي الأفريقي: ضم الجولان لإسرائيل غير مشروع

تقدم للجيش اليمني في الضالع.. ومقتل 48 حوثيا باشتباكات

بعد اجتماع المجلس الدستوري.. 5 أحداث هامة تنتظر الجزائر بتطبيق المادة 102

بعد القدس والجولان... أمريكا تلمح لاتفاق يحق لإسرائيل السيطرة على الضفة

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

شاب صينى يلتقط 100 ألف صورة للقطارات فى 30 دولة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎