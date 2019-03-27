مؤتمر مطروح الطبي يناقش كيفية التعامل مع الأمراض المنتشرة

نظم أحد المعامل الشهيرة في محافظة مطروح، مؤتمرًا طبيًا، بحضور الدكتور حسام غُنيم رئيس قسم المناعة بمعهد البحوث الطبية، وذلك لمناقشة أحدث الامراض المنتشرة في مجال التحاليل الطبية وكيفية علاجها.



جاء ذلك بحضور الدكتورة دعاء عاطف المدير الإقليمي للمعمل المنظم، الدكتور عادل مُسعد مدير منطقة الإسكندرية، والدكتور رامي زكي المدير الإقليمي للمبيعات، والدكتور محمد فاروق مدير فرع مطروح، الدكتور أحمد السوهاجي أمين نقابة الأطباء بمطروح ولفيف من أطباء مطروح.



تضمنت فعاليات المؤتمر محاضرة علمية حول الجديد في عالم التحاليل والامراض التي ظهرت مؤخرا وكيفية التعامل معها " المكروب الحلزوني، جرثومة المعدة " والتى انتشر بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة بناء على النتائج الاحصائات التي تصدر من المعامل الطبية.



وناقش القائمون على الموتمر الطبي أطباء المعامل لتوضيح كيفية التعامل مع التحاليل وتوقيتات ظهور النتيجة وهل تتأثر عينات الدم بالفرق بين اخد العينة وظهور النتائج وخاصة في تحاليل الغدة الدرقية "T3. T4. TSH".



من جانبه وجه الأطباء المشاركون في المؤتمر الطبي العلمي السنوي الشكر على منظمى المؤتمر والاستفادة من الأطباء الكبار في الشرح والتوضيح والردود على الاستفسارات على ما هو جديد في مجال التحاليل والامراض المنتشرة.