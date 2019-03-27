رئيس جامعة بني سويف يحيل أطباء المستشفى الجامعي للتحقيق

زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، مستشفى بني سويف الجامعي، لتفقد عدد من الأقسام، ومتابعة إجراءات دخول الحالات المرضية، والوقوف على الخدمة المقدمة.



تفقد الدكتور منصور حسن، خلال جولته المفاجئة قسم استقبال الطوارئ كبار وأطفال، بالمستشفى الجامعي، ما أسفر عن رصد حالات تقصير في العمل، وإحالة بعض الأطباء للتحقيق.



وشدد "منصور" على تواجد الجميع بالمستشفى خلال أيام الطوارئ، وسرعة إسعاف الحالات الحرجة، وحسن التعامل مع المرضى وتوفير ما يلزم على وجه السرعة، كما استفسر من المرضى عن الخدمة الطبية المتوفرة بالمستشفى، ومدى رضاهم عن جودتها، ورضاهم عن الطاقم الطبي.