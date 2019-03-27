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مصر
الأربعاء 27/مارس/2019 - 10:14 ص

"سعفان" يطلب جدولا زمنيا لتنفيذ مشروعات منظمة العمل الدولية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان،
دعاء جابر
dostor.org/2568134

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث آخر التطورات في المشروعات المشتركة، فضلا عن تنسيق استعدادات مصر في احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 100 عام على إنشاءها، والمزمع إقامتها 11 إبريل القادم بالقاهرة.

وأكد الوزير، أهمية إعداد جدول زمني لكل مشروع، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية.

وقال إنه سبق الاتفاق مع منظمتي العمل الدولية، والأغذية العالمية على دعم ميكنة منظومة التفتيش بالوزارة، لما لها من أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، وتم تحديد ميزانية لدعم منظومة التفتيش بما يقدر بنحو 5 ملايين دولار، ولم تتلقى الوزارة ردا من المنظمتين منذ 6 أشهر سواء بالرفض أو القبول.

وأكد أن الدولة المصرية تريد نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع للمشروعات الفنية التي يتم تنفيذها، وأنها لا تملك رفاهية الوقت، لسعيها لإحداث نهضة شاملة في قطاع العمل والعمال، مشددا على الحاجة إلى نتائج تراها الدولة والمواطنين وكافة المنظمات.

كما شدد على أن الدولة المصرية في سبيلها إلى تحسين أوضاع العمل والعمال بغض النظر عن المشروعات المشتركة مع المنظمة، وهي كفيلة بأن تقوم بدورها، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تضع العمال في المقام الأول من الاهتمام، وتؤكد أهمية الارتقاء بمعايير العمل في مصر.

وقال، إنه منذ تكليفه بالمنصب الوزاري عام 2016 وهو يتعامل بكل إخلاص وشفافية مع المنظمة لإنجاز كافة المشروعات، مطالبا إياها بمردود أكثر سرعة ونتائج أكثر إيجابية، وكلف الإدارة المختصة بالوزارة بمتابعة نتائج هذه المشروعات أسبوعيا وعرضها عليه شخصيا للوقوف على العقبات أو المشكلات التي تعوق العمل.

ومن جانبه قدم أوشلان، الشكر للوزير على دعمه والجهد المبذول من الوزارة في كافة المشروعات المشتركة، مؤكدا أنها جميعا تحظى بنتائج إيجابية.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور في العمل على أرض الواقع في كافة المشروعات.

وأوضح أوشلان، أنه في 11 إبريل المقبل ستحتفل مصر بمرور مائة عام على إنشاء منظمة العمل الدولية (١٩١٩- ٢٠١٩) و٦٠ عاما في إفريقيا.

وأشاد بالشراكة والتعاون المثمر بين الوزارة والمنظمة، مؤكدا على استمرارية دعم المنظمة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والشركاء الاجتماعيين.

كما أوضح أن العام الحالي سيشهد توسيع لدعم المنظمة من خلال بدء تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات في مصر التي من شأنها النهوض بالعمل اللائق ومكافحة عمل الأطفال.

"سعفان" يطلب جدولا زمنيا لتنفيذ مشروعات منظمة العمل الدولية
"سعفان" يطلب جدولا زمنيا لتنفيذ مشروعات منظمة العمل الدولية
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