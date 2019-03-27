عمومية "we" توافق على تعيين هلال وسلطان بمجلس إدارتها

وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات التي عُقدت صباح اليوم على ضم كل من لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي عضو بمجلس الإدارة، بدلا من هاني سيف النصر.



كما وافقت الجمعية العمومية على ضم محمد سلطان عضوا في مجلس إدارتها بدلا من عمرو الجنايني، ويعتبر هلال وسلطان من الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة المصرية للاتصالات.



كانت المصرية للاتصالات حققت إجمالي إيرادات بلغت 22.8 مليار جنيه خلال العام الماضي، وعُقدت الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم لاعتماد نتائج الأعمال والموافقة على توزيع الأرباح السنوية.