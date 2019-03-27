احتلت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا أوينز، على مستوى الأعمال الأدبية، المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، لتستمر بالقائمة على مدى 27 أسبوعا، بينما حلت رواية "كومة الذئب" لسي.جى.بوكس في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاءت رواية "السيدة الأولى" لجيمس باتيرسون وبراندين ديوبويس، فيما كان المركز الرابع لرواية "امرأة في النافذة" بقلم ايه.جى.فين، وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية " لعبة مسمومة" لكريستين فيهان.



أما على مستوى الأعمال غيرالأدبية، فقد استحوذ كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما على المركز الأول ليستمر على مدى 18 أسبوعا في القائمة، وجاء كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر في المركز الثاني.



واحتل كتاب "دم فاسد" لجون كاريرو المركز الثالث، فيما حل كتاب "مولود في جريمة" لتريفور نواه في المركز الرابع.



أما كتاب "العناق الأخير لماما" بقلم فرانس دي وال فجاء في المركز الخامس والأخير بقائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.