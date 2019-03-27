غدا.. احتفالية اللغة والثقافة العربية في الجامعة الكاثوليكية بميلانو

تبدأ غدًا الخميس، بمعهد دراسات اللغة العربية بالجامعة الكاثوليكية بميلانو (إيطاليا)، فعاليات احتفالية اللغة والثقافة العربية للدورة الرابعة (28- 30 مارس 2019)، بعنوان "شهر زاد خارج القصر: كيف غير حضور المرأة في الفضاء العام في اللغة والآداب والفنون".



وتقدم الجلسة الافتتاحية ماريا كريستينا جاتي رئيس معهد دراسات اللغة العربية، وتتضمن كلمات لجوفاني جوبر عميد كلية الآداب واللغات الأجنبية، أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والدكتور وائل فاروق مقرر اللجنة العلمية.



ويتضمن برنامج اليوم الأول حفلة لكورال طلاب اللغة العربية بالجامعة الكاثوليكية بقيادة هاني جرجي، وأمسية شعرية يشارك فيها نسرين خوري (سوريا)، مهاب نصر (مصر)، ميس الريم قرفول (سوريا)، عبد الوهاب العريض (البحرين)، خالد بن صالح (الجزائر)، وصالح زمانان (السعودية).



وسيتضمن حفل الختام، كلمة ماريو جاتي مدير الجامعة، كلمة جيهان زكي مدير الأكاديمية المصرية في روما، كلمة عبد الله حسن الشامسي قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم فقرة فنية يقدمها باسم درويش وفرقة "كايرو ستبس".



وتشتمل الفعاليات على جلسة شهادات يديرها الدكتور وائل فاروق ويشارك فيها فاطمة لوتاه (الإمارات العربية المتحدة)، مياسة السويدي (البحرين)، إنعام كجه جي (العراق)، ويتحدث في الجلسة نفسها الدكتور عماد أبو غازي (مصر) عن "المرأة والفنون التشكيلية في مصر"، ومهاب نصر (مصر) عن "المرأة في ضوء النزعة القومية".



وفي جلسة أخرى، يتحدث منتصر القفاش (مصر) عن "هجرة الكاتبة الدائمة"، وصالحة عبيد (الإمارات) عن "بين غرفة فرجينيا وبرقع سلمى"، وأحمد عبد اللطيف (مصر) تحت عنوان "كيف شوهت الرقابة الذاتية أدب المرأة العربية"، وتدير الجلسة إيزابيلا كاميرا دافليتو.



ويصاحب الاحتفالية، معرضا للكتاب العربي، يفتتحه ماريو جاتي مدير الجامعة الكاثوليكية، وخالد الناصري مقرر لجنة تنظيمه.