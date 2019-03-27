تهشم 4 محلات وسيارتين في مشاجرة بدار السلام

تهشمت 4 محلات وسيارتين في مشاجرة عنيفة بين أصحاب المقاهي بمنطقة دار السلام، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.



تلقى المقدم شادى الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي بشوب مشاجرة عنيفة بدائرة القسم ووجود مصابين وتحطيم للمحلات والسيارات.



وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أصحاب قهوتين بسبب الخلاف على الرصيف أسفرت عن إصابة 6 أشخاص وتهشيم 4 محلات وسيارتين بسبب الاشتباك بالحجارة وقطع الزجاج، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.