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الأربعاء 27/مارس/2019 - 10:08 ص

صندوق علاج الإدمان: كشف مستمر على سائقي الحافلات المدرسية

عمرو عثمان مساعد
عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي،
ولاء جمال
dostor.org/2568121

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرات.

وأضاف عثمان خلال ندوة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حملات الصندوق الكشف على السائقين أدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017.

كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى، وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى وجارى.

كما أمد الصندوق الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.

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