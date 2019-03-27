7 أحزاب سياسية في تايلاند تتحالف لتشكيل الحكومة المقبلة

أعلنت سبعة أحزاب سياسية في تايلاند فوزها بعدد كافي من المقاعد في الانتخابات العامة الأخيرة يؤهلها كتحالف لتشكيل الحكومة المقبلة.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن سودارات كيورافان زعيمة حزب (بويا تاي)، الذي ترأس آخر حكومة منتخبة إلى جانب زعماء الأحزاب الأخرى عقدوا مؤتمرا صحفيا لإعلان فوزهم بأكثر من 250 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 500 مقعد.



وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أنه سيتم الكشف عن النتائج الأولية - يوم الجمعة المقبل - بينما سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية في مايو المقبل.



وقد توجه الناخبون في تايلاند - يوم الأحد الماضي - إلى مراكز الاقتراع؛ لاختيار أعضاء البرلمان المكون من 500 عضو، والذي سيحدد مع مجلس الشيوخ المكون من 250 عضوًا من المجلس العسكري، من هو رئيس الوزراء القادم.