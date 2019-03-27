الثلاثاء.. افتتاح معرض "حكايات مصرية" للفنان عمر عبد الظاهر

يحتضن جاليرى خان المغربى بالزمالك٬ حفل افتتاح معرض"حكايات مصرية " للفنان عمر عبد الظاهر، في السابعة من مساء الثلاثاء 2 أبريل المقبل٬ ويستمر المعرض حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته.



يشار إلى أن "عمر عبد الظاهر" مواليد 1966 تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك شعبة التصميم المطبوع جامعة المنيا 1991، وحصل على دبلومة فن التصوير الزيتى من كلية الفنون الجميلة، ودبلوم الدراسات العليا فى الجرافيك، وماجستير من كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك بعنوان "أثر الفنون البدائية على فن الحفر المصرى"، ودكتوراه في فلسفة الفن من كلية الفنون الجميلة.



حرص "عبد الظاهر" على توثيق الفولكلور الشعبى المصرى البسيط، لكى لا ينسى الناس الموروث الثقافي الأصيل فى ظل التحولات والتغيرات الاجتماعية، شارك بالعديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية، كما أقام العديد من المعارض الخاصة، له مقتنيات رسمية لدى متحف الفن الحديث وأيضا لدى أفراد داخل مصر وخارجها.