البيئة: مخالفات بمراكز طبية ومستشفيات بحلوان

رصدت حملة مكبرة نفذتها وزارة البيئة مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة وقسم شرطة حلوان عدة مخالفات للاشتراطات البيئية في عدد من المراكز الطبية والمستشفيات بمنطقة حلوان، واتخذت الحملة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وذكر بيان لوزارة البيئة أن الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد أصدرت توجيهاتها للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، التابعين للوزارة، بالقيام بحملة تفتيشية مكبرة على عدد من المراكز والمستشفيات الكائنة بمنطقة حلوان، وذلك استجابة للشكاوى الواردة من بعض سكان منطقة حلوان بشأن التضرر من وجود بعض المخلفات الطبية من "شاش وقطن ونواتج عمليات جراحية"، بالقرب من إحدى صناديق القمامة.

