استقرار معدلات الإشغال السياحى فى الأقصر

تشهد محافظة الأقصر خلال تلك الفترة، استقرارًا بمعدلات الإشغال السياحي سواء بالفنادق العائمة أو الثابتة، هذا إلى جانب ارتفاع أعداد الرحلات النيلية بين محافظتي الأقصر وأسوان، مما يكشف عن وجود تحسن كبير للغاية بالموسم السياحي الحالي، وإن القطاع السياحي بالمحافظة بدأ في التعافي، بعد تضرره من الأوضاع السياسية غير المستقرة في مصر.



وقال الخبير السياحي محمد عبدالحميد، إن القطاع السياحي في محافظة الأقصر، بدأ يعرف طريقه نحو التحسن، والعودة مجددًا إلي معدلات التدفق المرتفعة، وهذا نتاج استقرار الوضع الأمني والسياسي في مصر، فالسياحة بدون وجود أمن لن تستطيع النهوض والعمل، وهذا ما أكدت عليه التجربة القاسية التي خاضها ذلك المورد الاقتصادي الهام، فبسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد خلال السنوات التي أعقبت الثورة، غاب المشهد السياحي عن الساحة، وباتت الأقصر السياحية خاوية علي عروشها.





وأضاف أن القطاع السياحي حظي خلال السنوات القليلة الماضية علي الكثير من الاهتمام من جانب الدولة، ولهذا كانت هناك الكثير من الخطوات الإصلاحية لذلك القطاع، بدأت بتغيير آليات العمل الترويجي للسياحة، والاعتماد علي آليات جديدة، ومساعٍ قوية ظهرت في اتفاقيات، وبروتوكلات مع الشركات السياحية العالمية الجالبة للسائحين.



وأشار إلي أن مجهودات الدولة، إلي جانب مجهودات صناع السياحة في مصر، نجحت في النهوض مجددًا بالسياحة، والدليل علي ذلك أن معدلات الإشغال الفندقي في الأقصر وصلت إلي معدل 85 % ونحن في نهاية الموسم الشتوي.



وأكد علي أن الأقصر سوف تحظي في الموسم السياحي القادم بمعدلات إشغال، وحجم تدفقات غير متوقع، وذلك بسبب زيادة معدل الاستقرار الذي تتمتع به مصر.



