محكمة فرنسية تأمر بتدمير قصر قيمته 57 مليون يورو

منحت محكمة فرنسية مالك قصر مبني على طراز عصر النهضة في بقعة رائعة من جنوب فرنسا وتبلغ قيمته 57 مليون يورو، 18 شهرا لتدمير العقار.



ووفقا لموقع "لوكل" الإخباري الأوروبي فقد قضت محكمة الاستئناف في مدينة "إيكس إن بروفنس" بأنه يتعين تدمير القصر ديتر في بلدة جراس على الريفيرا الفرنسية لأسباب قانونية.



وفي الواقع، فإن القصر لم يكن سوى منزل ريفي متواضع على مساحة 200 متر، ولكن من خلال الكثير من أعمال البناء تحول هذا القصر إلى وضعه الحالي، حيث يوجد في القصر حمام سباحة، ومهبط للطائرات الهليكوبتر وطريق طوله 600 متر، جميعها بنيت بصورة غير قانونية في منطقة غابات محمية.



ونظرا لأن العمل تم بشكل غير قانوني، فقد أمرت المحاكم الفرنسية بترميم المباني من خلال هدم جميع أعمال البناء التي تم تنفيذها منذ عام 2005.



كما فرضت غرامة على مالك العقار باتريك ديتر بمبلغ 450 ألف يورو وسيواجه غرامة أخرى قدرها 500 يورو على كل يوم يتجاوز فيه الوقت المحدد وهو 18 شهرا المحدد له من جانب المحاكم الفرنسية.



ووصف المدعي العام ما فعله ديتر بأنه تم انتهاكا لقواعد التخطيط الحضري، فضلا عن قواعد السلامة والبيئة.