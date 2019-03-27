موسكو تخطط لإنشاء 4 مراكز لصيانة المروحيات الروسية بالصين

أعلن نائب المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" الحكومية القابضة إيجور شيشيكوف، أن الشركة تعتزم بحلول عام 2021 إنشاء 4 مراكز لصيانة المروحيات الروسية في الصين.



وقال شيشيكوف، فى تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" خلال فعاليات المعرض الدولي للصناعة الدفاعية بمدينة لانكاوي الماليزية اليوم الأربعاء، "بحلول عام 2021 سيتم إنشاء 4 مراكز لصيانة المروحيات الروسية في الصين"، مشيرا إلى أن مسألة توسيع مراكز صيانة المروحيات تعود لاحقا على رغبات العميل.



وأضاف "أن لدى الصين قسمين من تكنولوجيا طائرات الهليكوبتر، الأول يعود لمروحيات النقل العسكرية وتشمل طائرات الهليكوبتر من طراز "مي-817" ومروحيات من طراز "كي – 28"، والثاني لمروحيات مدنية من طراز"مي-817" ومروحيات ثقيلة من طراز "مي – 26 تي إس" وأنواع جديدة من المروحيات، التي من المقرر أن نبدأ بتوريدها".