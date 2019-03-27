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الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:32 ص

"الناتو" ينشئ مركزًا في نابولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2568036

قرر حلف شمال الأطلنطي (ناتو) إنشاء مركز بحري جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتسلل في جنوب البلاد وذلك بالقرب من ميناء نابولي جنوب إيطاليا وتحويله جزئيا إلى مركز عسكرى جديد للعمليات البحرية للحلف.

ويأتي ذلك في برنامج من المخطط اكتماله تنفيذيا بحلول يونيو القادم وهي الفكرة التي اقترحها قادة الحلف عام 2017.

وينوى الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تعبئة طاقة مركز نابولي الجديد صوب أهداف مكافحة الإرهاب؛ لا سيما الإرهاب القادم من جنوب المتوسط باتجاه أوروبا.

ويرى ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي أن المركز العسكري الجديد للحلف في نابولي سيتكامل عملياتيا مع مركز القيادة والتحكم التابع للحلف في جزيرة سيشل، وهو المركز الذي يتولى إدارة عمليات طائرات الاستطلاع التابعة للحلف ذات المهام الاستطلاعية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واعتبر ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الاطلنطي أن إيطاليا تعد خط المواجهة الأول لأنشطة الإرهاب والهجرة غير الشرعية القادمة من الجنوب إلى الشمال، وسيقع المركز العسكري الجديد لحلف شمال الأطلنطي في منطقة لاجوباتريا في نابولى وسيكون هذا المركز مكونا أساسيا من مكونات منظومة القيادة والسيطرة العملياتية للحلف.

كما سيكون المركز الجديد في نابولي الذراع العملياتي الاستراتيجي للجبهة الجنوبية للناتو في مواجهة التهديدات القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا، وبحسب الخبراء فإن إقامة هذا المركز يشكل تطورا جديدا على صعيد توسيع نطاقات عمل الحلف دفاعيا بعد أن كانت في معظمها متجهة صوب شرق أوروبا لمواجهة ما يعتبره شركاء الأطلنطى تهديدات روسية.

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