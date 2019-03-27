شكري وبومبيو يبحثان العلاقات الثنائية والتسوية السلمية لقضايا المنطقة

عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تناول الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية وسبل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمات في ليبيا وسوريا واليمن.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ اليوم الأربعاء، بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على حرص الجانبين على دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات؛ بما يتناسب مع طبيعة الشراكة الإستراتيجية المصرية الأمريكية، ويسهم في تعزيزها وتعميقها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين، ومن أجل تضافر الجهود لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية، وبما يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.



وأضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على تكثيف التشاور السياسي وتبادل الزيارات الثنائية خلال الفترة القادمة، فضلا عن الاتفاق المبدئي على عقد الدورة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في القاهرة.



وكشف حافظ عن أن القضايا الإقليمية نالت حيزا كبيرا من المناقشات بين الوزيرين، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكرى ضرورة العمل على التصدي للمعاناة الإنسانية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التأكيد على ضرورة الدفع قدما بعجلة التسوية العادلة بغية تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



كما أكد شكرى على موقف مصر الثابت من الجولان السورى الذى يعد أرضاً عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

