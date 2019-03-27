مجموعة ليما قلقة من جراء "الاستفزاز" الروسي في فنزويلا

أدانت مجموعة ليما وجود طائرات عسكرية روسية في فنزويلا معتبرة أنها تشكل استفزازًا يهدد السلام الإقليمي.



وأعربت 13 دولة من أميركا اللاتينية وكندا عن قلقها "بشأن وصول طائرتين عسكريتين روسيتين" إلى فنزويلا، ودانت "أي استفزاز أو انتشار عسكري يُهدّد السّلام والأمن في المنطقة".



كما جدّدت المجموعة دعوتها إلى الدّول التي لا تزال تحتفظ بعلاقات ودّية مع "النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو" للمساعدة في البحث عن حل ديموقراطي للأزمة في فنزويلا.



وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنّ قرار موسكو إرسال خبراء عسكريين إلى كراكاس يراعي القانون الفنزويلي، وذلك بعد أن قامت طائرات عسكرية روسية بإنزال جنود ومعدات في هذا البلد، في خطوة نددت بها واشنطن.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إنّ موسكو "تُطوّر تعاونها مع فنزويلا وفقًا لتطبيق دقيق لدستور هذا البلد مع الاحترام الكامل لقوانينه".



وأضافت أنّ "وجود اختصاصيّين روس على الأراضي الفنزويلية يخضع لاتفاق بين الحكومتين الروسية والفنزويلية حول التعاون العسكري والتقني تم توقيعه في مايو 2001".